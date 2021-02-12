Australian Open. Потапова проиграла Серене Уильямс, Кудерметова встретится с Халеп

Женщины

Серена Уильямс (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2

Российская теннисистка Анастасия Потапова прекратила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде россиянка проиграла американке Серене Уильямс со счетом 6:7 (5:7), 2:6.

Матч продлился 1 час 39 минут. Потапова проиграла пять геймов на своей подаче, совершила 28 невынужденных ошибок при 18 выигранных мячей при активных действиях.

Арина Соболенко (Белоруссия) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:1

В четвертом круге турнира Уильямс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее переиграла американку Энн Ли — 6:3, 6:1.

Маркета Вондроушова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:4

Чешка Маркета Вондроушова победила румынку Сорану Кирстя, а испанка Гарбинье Мугуруса выиграла у представительницы Казахстана Зарины Дияс.

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:1, 6:1

В четвертом круге Вондроушова встретится с победителем пары Се Шувэй — Сара Эррани, а Мугуруса — с победителем пары Онс Жабер — Наоми Осака.

Мужчины

Григор Димитров (Болгария) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста проиграл болгарину Григору Димитрову в матче третьего круга Australian Open.

Карреньо Буста проиграл Димитрову 7 геймов подряд на старте встречи, после чего снялся с турнира из-за болезни.

В четвертом круге Димитров встретится с победителем пары Доминик Тим — Никос Кирьос.