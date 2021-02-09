Надаль без проблем преодолел первый круг на Australian Open

Испанский теннисистодержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии — 2021.

В первом круге вторая ракетка мира уверенно обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Надаль выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Australian Open соперником 34-летнего Надаля станет либо американец Майкл Ммо, либо серб Виктор Троицки.