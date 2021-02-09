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    Надаль без проблем преодолел первый круг на Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии — 2021.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В первом круге вторая ракетка мира уверенно обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

    Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Надаль выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

    Во втором круге Australian Open соперником 34-летнего Надаля станет либо американец Майкл Ммо, либо серб Виктор Троицки.

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