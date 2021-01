Касаткина без борьбы вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Россиянкавышла в третий круг турнира в Абу-Даби после неявки своей соперницы, чешки Каролины Муховой, на матч второго круга.

Соперницей Касаткиной по третьему раунду турнира в ОАЭ станет Елена Рыбакина из Казахстана, посеянная под шестым номером.

В парном турнире из-за отказа Муховой (она выступает в дуэте с Маркетой Вондроушовой) в следующий круг прошли японки Суко Аояма и Эна Сибахара.

Karolina Muchova withdrew from the Singles & Doubles Draws.

Singles: Daria Kasatkina advances to the next round by walkover.

Doubles: S. Aoyama/E. Shibahara advance to the next round by walkover.

The match E. Alexandrova vs. H. Watson has now a Not Before 12 noon start.