«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн

«Локомотив» на своем поле примет «Пари НН» в рамках 25-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 24-х матчах. «Железнодорожники» одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, забив при этом 39 голов и пропустив 36 мячей в свои ворота.

Подопечные Михаила Галактионова не знают вкуса побед в трех последних матчах РПЛ. В прошлом туре «Локомотив» уступил «Рубину» в Казани (0:1), до этого сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а ещё ранее потерпел разгром от «Крыльев Советов» — 1:5 в Самаре.

На неделе московский клуб успешно преодолел первый раунд полуфинала Кубка России по пути регионов, одержав волевую победу над «Ахматом» — 2:1. Следующим соперником «красно-зеленых» станет «Ростов».

«Пари НН»

«Пари НН» находится в зоне переходных матчей, расположившись на 14-й строчке после 24-го тура. В активе нижегородской команды 20 очков — 5 побед, 5 ничьих и 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 19:44.

Подопечные Виктора Гончаренко проиграли четыре из пяти последних матчей в РПЛ. Лишь в последнем туре «Пари НН» сумел набрать очки, сыграв дома вничью с московским «Динамо» — 1:1. При этом нижегородцы могли вырвать победу, но Весино не забил пенальти в концовке встречи.

Личные встречи

В матче первого «Локомотив» обыграл соперника в гостях со счетом 3:1.

Всего в 9-ти очных встречах на счету «железнодорожников» 7 побед, «Пари НН» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.