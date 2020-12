Рублев номинирован АТР на звание самого прогрессирующего игрока года

(ATP )включила россиянинав число номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года.

В список претендентов также вошли аргентинец Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и француз Уго Умбер. Обладатели награды будут определены в декабре.

В сезоне-2020 23-летний российский спортсмен выиграл турниры в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе.

На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне россиянин одержал всего одну победу и не вышел из группы.

На данный момент Рублев занимает восьмое место в рейтинге АТР.

Most Improved Player of the Year Nominees:

🇷🇺 Andrey Rublev

🇦🇷 Diego Schwartzman

🇫🇷 Ugo Humbert

🇮🇹 Jannik Sinner#ATPAwards pic.twitter.com/dhSq7rdONF