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    Тим с трудом обыграл 529-ю ракетку мира

    Теннис ATP Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира ATP в Вене.

    Доминик Тим
    Доминик Тим

    В поединке первого раунда третий номер мирового рейтинга обыграл украинца Виталия Сачко со счетом 6:4, 7:5.

    Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Тим выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 9.

    Его соперник, занимающий 529-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 6.

    Следующим соперником Тима станет победитель матча Кристьян Гарин (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария). 0

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