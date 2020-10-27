Тим с трудом обыграл 529-ю ракетку мира

Австрийский теннисиствышел во второй круг турнира ATP в Вене.

В поединке первого раунда третий номер мирового рейтинга обыграл украинца Виталия Сачко со счетом 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Тим выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 9.

Его соперник, занимающий 529-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 6.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Кристьян Гарин (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария). 0