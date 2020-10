Немецкий теннисиств финале турнира в Кельне (Германия) победил аргентинца— 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте чуть более часа.

Зверев завоевал 13-й титул в карьере в одиночном разряде. На прошлой неделе 23-летний немец выиграл другой турнир в Кельне.

The KING of Köln 👑@AlexZverev beats Schwartzman 6-2 6-1 in a flawless performance to win back-to-back Cologne titles! pic.twitter.com/FEcKCZnY74