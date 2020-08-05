Анастасия Павлюченкова: US Open не дает сейчас никаких гарантий безопасности

Анастасия Павлюченкова
globallookpress.com
«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного "Большого шлема", Теннис для меня — это почти все.
Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку», — — написала Павлюченкова в Instagram.
«Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», — добавила теннисистка.
US Open стартует 31 августа. 0