Анастасия Павлюченкова: US Open не дает сейчас никаких гарантий безопасности

Российская теннисисткаобъяснила, по какой причине решила не участвовать в US Open.

«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного "Большого шлема", Теннис для меня — это почти все.

Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку», — — написала Павлюченкова в Instagram.

«Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», — добавила теннисистка.

US Open стартует 31 августа. 0