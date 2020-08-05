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    Анастасия Павлюченкова: US Open не дает сейчас никаких гарантий безопасности

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила, по какой причине решила не участвовать в US Open.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    «Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного "Большого шлема", Теннис для меня — это почти все.

    Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку», — — написала Павлюченкова в Instagram.

    «Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», — добавила теннисистка.

    US Open стартует 31 августа. 0

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