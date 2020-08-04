Касаткина проиграла в первом круге турнира в Палермо

Россиянкане сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Палермо (Италия).

В первом круге Касаткина уступила итальянке Ясмине Паолини — 7:5, 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 9 минут. Дарья дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 34. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и 11 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге турнира Паолини встретится с победительницей пары Александра Соснович (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Для Касаткиной эта игра была первой с марта, когда соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса. 0