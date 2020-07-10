Хачанов обыграл Берреттини на выставочном турнире в Австрии

Российский теннисистодержал первую победу на выставочном турнире Thiem’s Seven. В австрийском Кицбюэле россиянин победил итальянцасо счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету Хачанова 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Берреттини выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и оформил 1 брейк.

Отметим, что для Хачанова эта победа стала единственной на групповой стадии турнира, который организовал третья ракетка мира австриец Доминик Тим. Карен занял последнее место в своей группе.

Берреттини, несмотря на поражение, вышел в полуфинал турнира, где сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублевым. 0