ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Краснодар»Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
  • 09:02
    • Konami лишилась лицензионных соглашений с некоторыми клубами Серии А
  • 08:19
    • УЕФА принял решение по ответным матчам 1/8 финала еврокубков
  • 07:17
    • «Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт
  • 07:00
    • Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи»
  • 22:23
    • Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Хачанов обыграл Берреттини на выставочном турнире в Австрии

    Теннис ATP Карен Хачанов Маттео Берреттини Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов одержал первую победу на выставочном турнире Thiem’s Seven. В австрийском Кицбюэле россиянин победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету Хачанова 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Берреттини выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и оформил 1 брейк.

    Отметим, что для Хачанова эта победа стала единственной на групповой стадии турнира, который организовал третья ракетка мира австриец Доминик Тим. Карен занял последнее место в своей группе.

    Берреттини, несмотря на поражение, вышел в полуфинал турнира, где сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублевым. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда
  • 28/02/2020 в 16:53
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Алавес»
  • 1.93
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как часто «Реал» сможет забивать «Алавесу»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Наберет ли «Гранада» очки в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удержит ли «Спортинг» третью позицию?
  • «Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Смолевичи — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры