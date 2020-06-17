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    Названы даты возобновления сезонов WTA и ATP

    Теннис ATP WTA Прогнозы на теннис
    ATP и WTA опубликовали даты возобновления сезона. Также обнародован подробный календарь игр.

    Дастин Браун
    Дастин Браун

    Турнир WTA стартует первым 3 августа. 14 августа будет проведен турнир ATP.

    Календарь ATP:

    • 14 августа — Вашингтон
    • 22 августа — Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
    • 31 августа — US Open
    • 8 сентября — Китцбюэль
    • 13 сентября — Мадрид
    • 20 сентября — Рим
    • 27 сентября — «Ролан Гаррос»

    Календарь WTA:

    • 3 августа — Палермо
    • 10 августа — уточняется
    • 21 августа — Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
    • 31 августа — US Open
    • 7 сентября — Стамбул
    • 14 сентября — Мадрид
    • 21 сентября — Рим, Страсбург
    • 28 сентября — «Ролан Гаррос»
    • 5 октября — Сеул
    • 12 октября — Пекин
    • 19 октября — Ухань, Наньчан
    • 26 октября — Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее
    • 2 ноября — «ВТБ Кубок Кремля», Токио
    • 9 ноября — Итоговый турнир
    • 16 ноября — Малый итоговый турнир
    • 23 ноября — Гуанчжоу 0

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