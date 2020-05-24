Известному теннисисту грозит до трех лет тюрьмы

Теннисистзадержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка, сообщает ТАСС.

Статья, по которой на грузина заведено уголовное дело, предусматривает общественно полезный труд от 200 до 400 часов либо лишение свободы от одного года до трех лет.

В качестве меры пресечения суд назначил залог в размере 100 тысяч лари (2,25 миллиона рублей). Если спортсмен внесет указанную сумму, то сможет выйти на свободу.

Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили запланировано на 16 июля.

Напомним, что Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге ATP. 0