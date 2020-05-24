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    Известному теннисисту грозит до трех лет тюрьмы

    Теннис Николоз Басилашвили ATP Прогнозы на теннис
    Теннисист Николоз Басилашвили задержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка, сообщает ТАСС.

    Николоз Басилашвили
    Николоз Басилашвили

    Статья, по которой на грузина заведено уголовное дело, предусматривает общественно полезный труд от 200 до 400 часов либо лишение свободы от одного года до трех лет.

    В качестве меры пресечения суд назначил залог в размере 100 тысяч лари (2,25 миллиона рублей). Если спортсмен внесет указанную сумму, то сможет выйти на свободу.

    Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили запланировано на 16 июля.

    Напомним, что Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге ATP. 0

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