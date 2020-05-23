Директор «Ролан Гаррос» надеется провести турнир в присутствии зрителей

Директор «Ролан Гаррос»рассказал о планах проведения турнира в условиях пандемии коронавируса.

Ранее появилась информация, что грунтовый «Большой шлем» должен пройти в Париже с 20 сентября по 4 октября, то есть сразу после Открытого чемпионата США.

«Официальное заявление мы пока не делали, но, скорее всего, "Ролан Гаррос" пройдет где-то с конца сентября до начала октября. Мы тесно сотрудничаем с ATP, WTA и ITF, чтобы сделать объявление о том, как будет выглядеть теннисный календарь до конца года.

Мы бы хотели принять как можно больше людей, поскольку фанаты хотят вживую наблюдать за лучшими игроками в мире. Но, конечно, мы обязаны рассматривать все возможные варианты, в том числе и сценарий проведения "Ролан Гаррос" при пустых трибунах.

Сейчас неизвестно, что произойдет через месяц или два. Нам придется адаптироваться к тому, что скажет правительство. Нужно оставаться амбициозными и оптимистичными, и мы надеемся, что турнир состоится и пройдет в хороших условиях», — приводит слова Форже Europe 1. 0