Рублев: Не могу сказать, что я выиграю «Шлем», но я уже играю на одном уровне с топами

Российский теннисистпрокомментировал свои выступления на старте сезона.

«Возможно, в начале года мне немного повезло, но я все равно очень рад. У меня есть потенциал для роста, поэтому я не собираюсь останавливаться.

Не могу сказать, что я обязательно выиграю "Шлем", но я уже играю на одном уровне с топами», — приводит слова Рублева Tennis Magazin.

Также 14-я ракетка мира рассказал, что вместе с Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым хочет вернуть интерес к теннису в России.

«В то время [на стыке 90-х и нулевых] теннис очень много значил для всей России, а Сафина и Кафельникова знали буквально все. Надеюсь, мы с ребятами сможем поднять наш теннис до былого уровня», — сказал он. 0