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    Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP

    Теннис ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев остался на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили 14-ю и 15-ю строчки соответственно.

    В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — австриец Доминик Тим.

    Рейтинг ATP. 9 марта

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
    3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
    4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
    9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
    14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234.
    15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120...
    115 (115). Евгений Донской (Россия) — 505…
    189 (188). Роман Сафиуллин (Россия) — 271.

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