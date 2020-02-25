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    Потапова вышла во второй круг турнира в Мексике

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    Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в 1/8 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика).

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    В матче первого круга 18-летняя россиянка в трех партиях обыграла представительницу Словении Анну Шмидлову — 4:6, 7:5, 6:1.

    Теннисистки провели на корте 2 часа и 19 минут. Анастасия два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

    Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Мари Боузкова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия) 0

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