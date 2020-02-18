Павлюченкова обыграла чемпионку Дубая на старте турнира

Российская теннисисткапробилась во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв представительницу Швейцарии, посеянную под четвертым номером, со счетом 1:6, 6:1, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершили 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы, являющейся действующей чемпионкой турнира, 1 эйс, 6 двойных ошибик и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Павлюченкова поспорит с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Анетт Контавейт (Эстония).

В финале прошлогоднего розыгрыша этого турнира Бенчич одолела чешку Петру Квитову со счетом 6:3, 1:6, 6:2. 0