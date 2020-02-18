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    Павлюченкова обыграла чемпионку Дубая на старте турнира

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич, посеянную под четвертым номером, со счетом 1:6, 6:1, 6:1.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

    Анастасия дважды подала навылет, совершили 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы, являющейся действующей чемпионкой турнира, 1 эйс, 6 двойных ошибик и 4 брейка.

    За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Павлюченкова поспорит с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Анетт Контавейт (Эстония).

    В финале прошлогоднего розыгрыша этого турнира Бенчич одолела чешку Петру Квитову со счетом 6:3, 1:6, 6:2. 0

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