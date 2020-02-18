Кудерметова обыграла вторую ракетку Украины в Дубае

Вероника Кудерметова
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Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.
Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 7 брейков. В третьем сете россиянка уступала 2:5, но смогла выиграть четыре гейма подряд.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Кудерметова поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.
В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. 0