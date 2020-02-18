Кудерметова обыграла вторую ракетку Украины в Дубае

Российская теннисистка, пробившаяся в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ) через квалификацию, вышла во второй круг, одолев представительницу Украинысо счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 7 брейков. В третьем сете россиянка уступала 2:5, но смогла выиграть четыре гейма подряд.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Кудерметова поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. 0