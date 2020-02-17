Рублев поднялся на 14 место в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP от 17 февраля российский теннисистподнялся с 15-й на 14-ю строчку.

Напомним, что на минувшей неделе Рублев дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме (Нидерланды), где уступил сербу Филипу Краиновичу (6:7 (2:7), 4:6).

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Представитель России Даниил Медведев занимает пятое место. Карен Хачанов остался на 17-й строчке.

Рейтинг ATP. 17 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.

… 14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2219.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040. 0