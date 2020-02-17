Рублев поднялся на 14 место в рейтинге ATP

Напомним, что на минувшей неделе Рублев дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме (Нидерланды), где уступил сербу Филипу Краиновичу (6:7 (2:7), 4:6).
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Представитель России Даниил Медведев занимает пятое место. Карен Хачанов остался на 17-й строчке.
Рейтинг ATP. 17 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.
… 14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2219.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040. 0