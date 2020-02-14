Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисисткане смогла выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

В поединке 1/4 финала 101-я ракетка мира проиграла Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Потапова выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 17. На счету Бертенс 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта из 6.

Во втором сете россиянка вела 5:2 и имела три сетбола, но воспользоваться ими не смогла.

За выход в финал Бертенс поспорит с еще одной россиянкой Екатериной Александровой, которая вышла в 1/2 финала благодаря снятию чешки Петры Квитовой. 0