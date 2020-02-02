Рам и Солсбери выиграли Australian Open в парном разряде

Американеци британецпобедили в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В финальном матче Рам и Солсбери обыграли австралийцев Макса Перселла и Люка Сэвилла со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Рам и Солсбери, посеянные на турнире под 11-м номером, в ходе матча на двоих выполнили 4 эйса. При этом они не допустили ни одной двойной ошибки. Американо-британский дуэт смог реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Их соперники 3 раза подали навылет и совершили 4 двойные ошибки. За всю встречу у Савилла и Перселла не было ни одного шанса зять гейм на чужой подаче.

Для Рама и Солсбери это первый трофей серии Большого шлема в парном разряде. 0