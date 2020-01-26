100-й номер рейтинга ATP вышел в четвертьфинал Australian Open

Американский теннисиствышел в четвертьфинал Открытого чемпионат Австралии.

В поединке четвертого круга 100-й номер мирового рейтинга обыграл итальянца Фабио Фоньини — 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

Теннисисты провели на корте три с половиной часа. Сандгрен 21 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки. Американец смог реализовать 5 брейк-поинтов из 5.

Фоньини выполнил 8 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. При этом он реализовал лишь 3 брейк-поинта из 8.

Следующим соперником Сандгрена станет швейцарец Роджер Федерер или венгр Мартон Фучович. 0