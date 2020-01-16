Состоялась жеребьевка женской сетки Australian Open

Стала известна сетка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с американкой Сереной Уильямс, посеянной под восьмым номером. Мария Шарапова, получившая от организаторов wild card, встретится с хорваткой Донной Векич.

Вероника Кудерметова встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, Дарья Касаткина — с Мэдисон Киз, А Екатерина Александрова с Джил Тайхман.

Виталия Дьяченко встретится с американкой Даниэль Коллинз, Анна Блинкова — с итальянкой Жасмин Паолини, Светлана Кузнецова — с чешкой Маркетой Вондроушовой, а Анастасия Павлюченкова — с сербкой Ниной Стоянович.

Первая ракетка мира Эшли Барти начнет турнир с матча против Леси Цуренки из Украины, чешка Каролина Плишкова (2) — с француженкой Кристиной Младенович, японка Наоми Осака (3) — с чешкой Мари Боузковой, румынка Симона Халеп (4) — с американкой Дженнифер Брэйди.

Матчи основной сетки начнутся 20 января. 0