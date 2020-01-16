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    Состоялась жеребьевка женской сетки Australian Open

    Теннис Australian Open WTA Симона Халеп Мария Шарапова Серена Уильямс Анастасия Павлюченкова Наоми Осака Светлана Кузнецова Дарья Касаткина Виталия Дьяченко Маргарита Гаспарян Донна Векич Екатерина Александрова Прогнозы на теннис
    Стала известна сетка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с американкой Сереной Уильямс, посеянной под восьмым номером. Мария Шарапова, получившая от организаторов wild card, встретится с хорваткой Донной Векич.

    Вероника Кудерметова встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, Дарья Касаткина — с Мэдисон Киз, А Екатерина Александрова с Джил Тайхман.

    Виталия Дьяченко встретится с американкой Даниэль Коллинз, Анна Блинкова — с итальянкой Жасмин Паолини, Светлана Кузнецова — с чешкой Маркетой Вондроушовой, а Анастасия Павлюченкова — с сербкой Ниной Стоянович.

    Первая ракетка мира Эшли Барти начнет турнир с матча против Леси Цуренки из Украины, чешка Каролина Плишкова (2) — с француженкой Кристиной Младенович, японка Наоми Осака (3) — с чешкой Мари Боузковой, румынка Симона Халеп (4) — с американкой Дженнифер Брэйди.

    Матчи основной сетки начнутся 20 января. 0

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