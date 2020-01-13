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    Александрова вошла в топ-30 рейтинга WTA

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    Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-30 рейтинга WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    На минувшей неделе 25-летняя россиянка завоевала первый в карьере титул на турнирах WTA, выиграв соревнования в китайском Шэньчжэне. Александрова поднялась в рейтинге на восемь строчек и теперь занимает 26-е место, являясь первой ракеткой России.

    Японка Наоми Осака поднялась на третью строчку, швейцарка Белинда Бенчич — на седьмую, американка Серена Уильямс — на девятую.

    Рейтинг WTA. 13 января

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7547.
    2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
    3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5496.
    4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5461.
    5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
    6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935.
    7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605.
    8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4436.
    9 (10). Серена Уильямс (США) — 4215.
    10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165.
    ...
    26 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1645...
    31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1531...
    42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1328...
    53 (51). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
    58 (58). Анна Блинкова (Россия) — 989...
    68 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 880...
    87 (88). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
    90 (96). Анастасия Потапова (Россия) — 700...
    98 (103). Маргарита Гаспарян (Россия) — 678.     0

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