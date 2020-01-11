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    Джокович: Медведев — один из лучших в мире

    Теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале ATP Cup.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    «Исключительный матч. Провел почти три часа на корте вчера, а теперь и сегодня. Много розыгрышей, я изнурен. Медведев один из лучших в мире, сегодня он показал — почему. На подаче непробиваем на задней линии. Я рад, что пережил все это вместе с фанатами сборной Сербии, которые меня поддерживали.

    После первого сета Медведев разобрался с моей стратегией, мне пришлось ее менять, было очень тяжело. По ходу матча скорости становились все медленнее. Когда игра такая медленная, трудно найти правильное место на корте. Даниил — игрок топ-5, у него невероятные результаты. Это была большая битва. Не знаю, как я смог отыграться на брейк-пойнте, мне повезло. Это был теннис высочайшего качества», — цитирует Джоковича «Матч ТВ».

    Сборная Сербии в финале турнира сыграет с победителем другой полуфинальной пары Испания — Австралия. 0

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