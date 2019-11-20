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    Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса Карен Хачанов Андрей Рублёв
    Сборная России потерпела поражение от команды Испании в матче группового раунда Кубка Дэвиса.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    В решающей парной встрече Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли Фелисьяно Лопесу и Марселю Гранольерсу — 4:6, 6:7 (5:7).

    Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. На счету россиян 8 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Испанцы 7 раз подали навылет, не сделали ни одной двойной ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 10.

    Сборная Испании победила Россию в общем противостоянии со счетом 2:1. Ранее Рублев обыграл Роберто Баутиста-Агуту, а Хачанов уступил Рафаэлю Надалю.

    Напомним, с этого года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В финале турнира играют 18 команд, разделенных на шесть групп. Победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял второе место, выходят в четвертьфинал. Дальше — полуфинал и финал.

    В первом матче группового этапа сборная России обыграла Хорватию со счетом 3:0.

    Вопрос выхода сборной России в плей-офф Кубка Дэвиса будет определен после матча между командами Испании и Хорватии, который пройдет 20 ноября. 0

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