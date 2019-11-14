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    Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

    Теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Рафаэль Надаль Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй матч на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне (Великобритания).

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Во встрече второго круга россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

    Теннисисты провели на корте 2 часа 49 минут. Медведев 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Надаль отметился 4 эйсами. При этом он совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейка из 9.

    Напомним, в первом круге Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу со счtтом 6:7 (5:7), 4:6. Надаль же уступил прошлогоднему победителю соревнований немцу Александру Звереву — 2:6, 4:6. 0

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