Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Российский теннисистпроиграл второй матч на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне (Великобритания).

Во встрече второго круга россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 49 минут. Медведев 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Надаль отметился 4 эйсами. При этом он совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейка из 9.

Напомним, в первом круге Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу со счtтом 6:7 (5:7), 4:6. Надаль же уступил прошлогоднему победителю соревнований немцу Александру Звереву — 2:6, 4:6. 0