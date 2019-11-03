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    Джокович победил Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже

    Теннис ATP Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем турнира Rolex Paris Masters в Париже, призовой фонд которого превышает 5 миллионов евро.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В финале сербский теннисист за час и 8 минут одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:3, 6:4.

    Джокович сделал 2 эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовав 2 брейк-пойнта из 4. На счету Шаповалова 11 подач навылет и 3 двойные ошибки.

    20-летний канадец вышел в финал турнира после того, как его соперник Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы.

    Для Джоковича успех на турнире «Мастерс» стал 34-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне после турнира в Мадриде.

    Выход в финал парижского турнира был для серба юбилейным, 50-м по счету. 0

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