Джокович победил Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже

Первая ракетка мира сербстал победителем турнира Rolex Paris Masters в Париже, призовой фонд которого превышает 5 миллионов евро.

В финале сербский теннисист за час и 8 минут одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:3, 6:4.

Джокович сделал 2 эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовав 2 брейк-пойнта из 4. На счету Шаповалова 11 подач навылет и 3 двойные ошибки.

20-летний канадец вышел в финал турнира после того, как его соперник Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы.

Для Джоковича успех на турнире «Мастерс» стал 34-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне после турнира в Мадриде.

Выход в финал парижского турнира был для серба юбилейным, 50-м по счету. 0