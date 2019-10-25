Соболенко стала последней полуфиналисткой «Элит Трофи»

Белорусская теннисисткавышла в полуфинал турнира «Элит Трофи» в китайском Чжухае.

В заключительном матче группового этапа белоруска обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. На счету Соболенко 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 брейка. Мертенс отметилась 5 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 реализованными брейк-поинтами из 10.

Соболенко одержала две победы в двух матчах группы и вышла в полуфинал.

Ранее путевки в полуфинал добыли голландка Кики Бертенс, чешка Каролина Мухова и китаянка Чжэн Сайсай.

Действующей чемпионкой «Элит Трофи» является нынешняя первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. 0