ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Трабзонспор» — «Краснодар»Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободается
  • 19:22
    • «Металлург» продлил победную серию
  • 18:36
    • «Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 16:55
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
  • 16:43
    • Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 13:37
    • Форвард «Ман Сити» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Соболенко стала последней полуфиналисткой «Элит Трофи»

    Теннис WTA Прогнозы на теннис
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира «Элит Трофи» в китайском Чжухае.

    Арина Соболенко
    Арина Соболенко

    В заключительном матче группового этапа белоруска обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. На счету Соболенко 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 брейка. Мертенс отметилась 5 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 реализованными брейк-поинтами из 10.

    Соболенко одержала две победы в двух матчах группы и вышла в полуфинал.

    Ранее путевки в полуфинал добыли голландка Кики Бертенс, чешка Каролина Мухова и китаянка Чжэн Сайсай.

    Действующей чемпионкой «Элит Трофи» является нынешняя первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новая суперзвезда. Медведев бросил вызов «Большой четверке»
  • 14/10/2019 в 12:05
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Лестер»
  • 2.95
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как сыграют между собой клубы из низов таблицы?
  • «Майнц» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Справится ли «Монако» с надежной обороной «Нанта»?
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Лестер» имеет больше шансов на успех
  • «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в ПрагеПомогли сэйвы Марка-Андре тер Штегена и креативность Лионеля Месси Вчера в 12:100
  • 17:36
    • Рублев проиграл Берреттини в 1/4 финала турнира в Вене
  • 09:10
    • Матвеев: Проявив характер и дисциплину, мы добились нужного результата
  • 19:35
    • Тим вышел в полуфинал турнира в Вене
    «Лейпциг» — «Зенит» Футбол Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьейРеакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Лейпцига» Вчера в 02:240
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 19:09
    • Соболенко стала последней полуфиналисткой «Элит Трофи»
  • 18:50
    • Сульшер: Надеюсь, «МЮ» справится с «Норвичем»
  • 18:21
    • «Рома» планирует выкупить Смоллинга у «МЮ»
    Зинедин Зидан Футбол Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев«Реал» пока не может вернуться на триумфальную тропу после возвращения Зинедина Зидана, но отказываться от француза не стоит Вчера в 01:540
  • 18:07
    • Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду
  • 17:51
    • Гол в ворота «Зенита» признан лучшим по итогам третьего тура ЛЧ
  • 17:23
    • Названы сроки восстановления Зинченко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие