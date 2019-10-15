Александрова вышла во второй круг Кубка Кремля

Российская теннисисткавышла во второй круг Кубка Кремля.

В поединке первого раунда восьмая ракетка турнира одержала победу над словачкой Яной Чепеловой со счетом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте около часа. Екатерина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Александрова поспорит с соотечественницей Анной Калинской.

Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 3:6, 2:6. 0