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    Александрова вышла во второй круг Кубка Кремля

    WTA Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Кубка Кремля.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    В поединке первого раунда восьмая ракетка турнира одержала победу над словачкой Яной Чепеловой со счетом 6:1, 6:4.

    Теннисистки провели на корте около часа. Екатерина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

    За выход в четвертьфинал соревнований Александрова поспорит с соотечественницей Анной Калинской.

    Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 3:6, 2:6. 0

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