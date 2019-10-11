Берретини стал последним полуфиналистом турнира в Шанхае

Маттео Берретини
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В четвертьфинальном поединке 11-й номер посева одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счетом 7:6 (10:8), 6:4.
Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Берретини выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-поинт из 3. На счету Тима 6 эйсов, 1 двойная и 3 нереализованных брейк-поинта.
За выход в финал итальянец поборется с Александром Зверевым из Германии. В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. 0