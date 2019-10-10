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    Медведев пробился в 1/4 финала турнира в Шанхае

    ATP Даниил Медведев
    Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира ATP в Шанхае (Китай).

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В матче третьего круга Медведев в двух сетах обыграл представителя Канады Вашека Поспишила со счетом 7:6 (9:7), 7:5 .

    Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. Первая ракетка России 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

    За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее победил россиянина Карена Хачанова.

    Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. 0

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