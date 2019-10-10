ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси — лучший финишер в футболе. Кто стоит рядом?
  • 20:27
    • Александрова — в четвертьфинале турнира в Линце
  • 20:18
    • «Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ
  • 19:48
    • Россия не сможет досрочно оформить выход в финальную часть Евро-2020
  • 19:37
    • С 2004 года Россия получила 800 млн евро от УЕФА на развитие футбола
  • 15:56
    • Российские волейболисты уступили Японии на Кубке мира
    Все новости спорта

    Александрова — в четвертьфинале турнира в Линце

    WTA Екатерина Александрова Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в австрийском Линце.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    В поединке второго круга россиянка обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 7:6 (7:1), 2:6, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. Александрова 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 14. На счету Зигемунд 4 эйса, 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 11.

    Следующей соперницей россиянки станет француженка Кристина Младенович, победившая хорватку Донну Векич со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

    Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге проиграла словачке Виктории Кужмовой — 6:2, 2:6, 4:6. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнего
  • 09/09/2019 в 10:22
    •
  • Прогноз
  • Россия — Шотландия
  • 2.30
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Расстроят ли игроки «Авто» вратаря СКА?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Саудовская Аравия легко одолеет Сингапур?
  • Саудовская Аравия — Сингапур. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Приблизится ли сборная России к Евро-2020?
  • Россия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гвардиола столкнулся с несколькими проблемами Футбол «Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль»Почему чемпион Англии отпустил в отрыв конкурента? Вчера в 04:270
  • 19:15
    • Кипр одержал волевую победу в матче с Казахстаном
  • 18:51
    • Погба пропустит несколько недель из-за травмы пальца
  • 18:21
    • Бразилия сыграла вничью с Сенегалом
    Доменико Тедеско Футбол Тедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?Изучаем плюсы и минусы нового наставника «Спартака» — Доменико Тедеско 08/10/2019 в 21:460
  • Экспресс дня

  • Добудет ли Россия досрочно путевку на Евро-2020?
  • 2.36
    •
  • 15:45
    • Гвардиола: Фоден не продается
  • 13:57
    • Стал известен гонорар Шараповой за участие в турнирах
  • 13:47
    • Россия выбрала форму на матч с Шотландией
    Пеп Гвардиола Футбол «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»? Вчера в 18:560
  • 13:14
    • «Барселона» может усилиться полузащитником «Ювентуса»
  • 12:57
    • Джан несчастлив в «Ювентусе»
  • 12:27
    • Полузащитник «Лестера» покинул расположение сборной Англии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие