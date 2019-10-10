Александрова — в четвертьфинале турнира в Линце

Российская теннисисткапробилась в четвертьфинал турнира в австрийском Линце.

В поединке второго круга россиянка обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 7:6 (7:1), 2:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. Александрова 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 14. На счету Зигемунд 4 эйса, 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 11.

Следующей соперницей россиянки станет француженка Кристина Младенович, победившая хорватку Донну Векич со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге проиграла словачке Виктории Кужмовой — 6:2, 2:6, 4:6. 0