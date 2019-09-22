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    Павлюченкова проиграла Осаке в финале турнира в Японии

    WTA Анастасия Павлюченкова Наоми Осака
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Наоми Осаке в финале турнира в Японии со счетом 2:6, 3:6.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    Теннисистки провели на корте 1 час и 10 минут. На счету Павлюченковой 3 двойные ошибки, 5 выигранных геймов из 17, 8 из 11 спасенных брейк-пойнтов и 34 выигранных очка из 93. У Осаки 4 подачи навылет и 59 выигранных очков из 93.

    Личный счет противостояния теннисисток стал 2:1 в пользу японки.

    Для японки этот титул стал четвертым в карьере. Осака в третий раз играла в финале данного турнира, где ранее уступала датчанке Каролине Возняцки и чешке Каролине Плишковой. 0

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