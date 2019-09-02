Барти вновь станет первой ракеткой мира

Японской теннисисткене удастся сохранить лидерство впо окончании

Осака в четвертом круге US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счетом 5:7, 4:6. Таким образом, после завершения турнира лидером рейтинга WTA снова станет представительница Австралии Эшли Барти. Напомним, Барти уже завершила выступления в одиночном разряде. В четвёртом раунде она уступила китаянке Ван Цян.

Ранее Барти возглавляла рейтинг WTA на протяжении семи недель: с 24 июня по 11 августа 2019 года.

В 2018 году Осака выиграла US Open. В финальном матче она взяла верх над американкой Сереной Уильямс. 0