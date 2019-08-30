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    Халеп, Павлюченкова и Калинская вылетели с US Open

    US Open WTA Симона Халеп Анастасия Павлюченкова
    Румынская теннисистка Симона Халеп сенсационно вылетела с Открытого чемпионата США.

    Симона Халеп
    Симона Халеп

    В поединке второго раунда четвертая ракетка турнира уступила американке Тэйлор Таунсенд со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).

    Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. При счёте 6:5 в третьем сете Халеп не реализовала матчбол.

    Соперницей Таунсенд по следующему кругу станет еще одна румынка Сорана Кырстя.

    Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде US Open, проиграв голландке Кики Бертенс — 5:7, 4:6.

    Заметим, что в первой партии Павлюченкова вела 5:2, а во второй 4:1, однако воспользоваться преимуществом не сумела.

    Анастасия выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, использовала 2 брейк-поинта из 7. Кики 3 раза подала навылет, сделала 4 двойные, реализовала 4 брейк-поинта из 9.

    За выход в четвертый круг Бертенс поспорит с Юлией Гергес, победившей Франческу ди Лоренцо со счетом 7:5, 6:0.

    Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться в третий раунд US Open.

    Спортсменка, преодолевшая квалификацию, уступила американке Кристи Эрим Анн со счетом 2:6, 3:6.

    Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Обе теннисистки выполнили по 3 эйса и допустили по 4 двойные ошибки. На счету Калинской 3 реализованных брейк-поинта из 7, Анн использовала 7 брейк-поинтов из 15.

    За место в четвертом круге Анн поспорит с латвийкой Еленой Остапенко, которая расправилась с другой американкой Элисон Риске — 6:4, 6:3. 0

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