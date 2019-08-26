ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинБольшое количество ударов принесло свои плоды — «Ростов» обыграл «Рубин» в седьмом туре РПЛ
  • 12:39
    • Роббен не собирается работать тренером после завершения игровой карьеры
  • 12:32
    • Ванда Нара: Мауро сказал «нет» ради «Интера»
  • 12:11
    • Украинский футболист назвал сумму премиальных за победу на ЧМ-2019 U20
  • 11:29
    • Федерер: По силам выиграть US Open
  • 11:14
    • «Барселона» отказалась от обмена Ракитича в «Ювентус»
    Все новости спорта

    Федерер: По силам выиграть US Open

    Роджер Федерер ATP US Open
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США, матчи основной сетки которого начнутся сегодня, 26 августа.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    «Нет сомнений, что стать чемпионом такого турнира очень сложно. Тем не менее, чувствую, что отношусь к группе игроков, которые могут это сделать. Горжусь, что в последние полтора года играю довольно стабильно.

    Думаю, что фавориты US Open останутся теми же. Победа кого-то из молодых в этом году станет настоящей сенсацией», — цитирует Федерера Fox Sports.

    В первом круге Роджер сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом.

    Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5
  • 19/08/2019 в 11:35
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Лечче»
  • 2.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак-2» и «Ротор» сыграют результативно
  • «Спартак-2» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Сможет ли «Урал» вернуться на путь побед?
  • «Урал» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Как стартует в Серии А «Интер» Конте?
  • «Интер» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарри Магуайр Футбол Типичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»«Красные дьяволы» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» Вчера в 15:220
  • 10:14
    • «Зениту» интересен футболист «Ренна»
  • 08:29
    • Самедов не планирует тренировать
  • 08:13
    • Рублев улучшил позицию в рейтинге АТР
    Бейл снова провел хороший матч Футбол «Реалу» нужен НеймарРеакция прессы на матч «Реал» — «Вальядолид» Вчера в 14:350
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Интер» прервать ничейную серию?
  • 3.53
    •
  • 12:47
    • «Барселона» предлагает много денег и Усмана Дембеле в обмен на Неймара
  • 10:28
    • Бразилец Кенеди намерен покинуть «Челси»
  • 08:57
    • Вальверде: У Гризманна был важный день
    «Ливерпуль» — «Арсенал» Футбол На другом уровне. «Арсенал» старался, но на «Энфилде» этого недостаточноПропасть между «Ливерпулем» и «Арсеналом» сократилась, но все еще велика Вчера в 14:100
  • 21:19
    • «Ростов» дома обыграл «Рубин»
  • 20:58
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Крыльев Советов»
  • 08:44
    • «Брага» упустила победу перед ответной игрой со «Спартаком»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие