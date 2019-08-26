Федерер: По силам выиграть US Open

Швейцарский теннисистподелился ожиданиями от, матчи основной сетки которого начнутся сегодня, 26 августа.

«Нет сомнений, что стать чемпионом такого турнира очень сложно. Тем не менее, чувствую, что отношусь к группе игроков, которые могут это сделать. Горжусь, что в последние полтора года играю довольно стабильно.

Думаю, что фавориты US Open останутся теми же. Победа кого-то из молодых в этом году станет настоящей сенсацией», — цитирует Федерера Fox Sports.

В первом круге Роджер сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. 0