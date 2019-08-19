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    Медведев стал победителем турнира в Цинциннати

    ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В финальном матче россиянин обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Гоффен подал 5 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

    Медведев третью неделю подряд играл в финалах турниров. После двух поражений Даниил со второй попытки выиграл «Мастерс». Неделю назад он уступил в Монреале испанцу Рафаэлю Надалю.

    Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати.

    После этого успеха россиянин войдет в топ-5 обновленного рейтинга АТР. 0

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