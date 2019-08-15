Медведев разгромил Штруффа в Цинциннати

Российский теннисиствышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

В поединке третьего круга россиянин разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Первая ракетка России выполнил 9 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-поинта из девяти. На счету Штруффа 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного сделанного брейка.

За выход в полуфинал Медведев поборется либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с соотечественником Андреем Рублевым.

На прошлой неделе Медведев дошел до финала «Мастерса» в Монреале, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. 0