Хачанов и Медведев вышли в третий круг турнира в Монреале

Российские теннисистывыиграли свои матчи во втором круге одиночного разряда «Мастерса» в Монреале.

Хачанов, получивший шестой номер в посеве, одолел швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Вавринка подал 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Хачанова станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Медведев сумел разгромить британца Кайла Эдмунда — 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила ровно 1 час. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки на подаче и реализовал все 5 брейк-пойнтов. Эдмунд подал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

В третьем круге россиянин сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. 0