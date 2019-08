Российская теннисисткане смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе (США).

В поединке 1/8 финала россиянка в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной со счетом 3:6, 1:6.

Матч продлился чуть более часа. Касаткина совершила шесть двойных ошибок и отдала пять геймов на своей подаче.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

