ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомИз «Барселоны» — в «Зенит» во благо
  • 08:16
    • Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
  • 08:04
    • Касаткина завершила выступление на турнире в Сан-Хосе
  • 23:57
    • «Динамо» интересен колумбийский форвард
  • 23:45
    • «Тоттенхэм» обыграл «Баварию» и стал чемпионом Audi Cup
  • 23:13
    • «Челси» обыграл «Зальцбург» в контрольном поединке
    Все новости спорта

    Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

    WTA
    Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

    Анна Калинская
    Анна Калинская

    В матче второго круга россиянка обыграла пуэрториканку Монику Пуиг — 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Анна пять раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

    За выход в четвертьфинал Калинская поспорит с французской теннисисткой Кристиной Младенович.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянок
  • 15/07/2019 в 16:39
    •
  • Прогноз
  • «Нефтчи» — «Арсенал»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Астана» реабилитируется при родных трибунах?
  • «Астана» — «Санта-Колома». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Растеряет ли «Хапоэль» преимущество первого матча?
  • «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Заря» продолжит победное шествие?
  • «Заря» — «Будучность». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фернандо и Луис Адриано Футбол Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса АдрианоСМИ — о трансферах «Спартака» за последнее время Вчера в 12:170
  • 08:47
    • Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
  • 17:45
    • Шюррле официально стал игроком «Спартака»
  • 08:31
    • «Атлетико» обыграл сборную звезд МЛС
    Антонио Конте Футбол Напряженное лето «Интера». У Конте хватает проблемИтальянский тренер уже чувствует большое давление 30/07/2019 в 18:550
  • Экспресс дня

  • Стартует ли «Шахтер» с победы в новом сезоне УПЛ?
  • 3.58
    •
  • 23:26
    • «Марибор» и «Копенгаген» вышли в следующий раунд квалификации ЛЧ
  • 20:56
    • Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче»
  • 20:27
    • Хачериди не перейдет в ЦСКА
    Один из героев Испании — Хуан Миранда Футбол Испания привыкает доминироватьРеакция прессы на победу Испании на Евро 2019 U19 30/07/2019 в 03:390
  • 20:13
    • СМИ: «Динамо» готово купить у «Интера» Габигола
  • 19:58
    • Шюррле: Счастлив оказаться в Москве
  • 19:28
    • Шюррле — третий чемпион мира в истории РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие