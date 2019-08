Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисисткавышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

В матче второго круга россиянка обыграла пуэрториканку Монику Пуиг — 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Анна пять раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Калинская поспорит с французской теннисисткой Кристиной Младенович.

Anna Kalinskaya comes out victorious in her 2-6, 7-6(5), 6-4 win over Puig!

She advances to her first career WTA quarterfinal at the @CitiOpen 👍 pic.twitter.com/AW2xOOmadt