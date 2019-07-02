Уимблдон. Барти и Кербер вышли во второй круг, Тим, Кузнецова и Павлюченкова вылетели

Сегодня, 2 июля, проходят поединки первого круга Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Кей Нисикори (Япония) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:4, 7:6, 6:4

Восьмой сеяный Кей Нисикори стартовал на Уимблдоне с победы над бразильцем Тьяго Монтейро. Японец одержал победу в трех сетах — 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

Для победы Нисикори понадобилось 2 часа и 13 минут. Японец выполнил три брейка, а на своей подаче проиграл только один гейм.

Для Нисикори эта победа стала 90-й на турнирах «Большого шлема». Во втором круге он сыграет с победителем встречи Денис Истомин — Кэмерон Норри.

Доминик Тим (Австрия) — Сэм Куэрри (США) — 7:6, 6:7, 3:6, 0:6

Четвертая ракетка мира Доминик Тим покинул Уимблдон. На старте турнира австриец проиграл американцу Сэму Куэрри.

Соперники определяли победителя 2 часа и 32 минуты. Поединок завершился поражением Тима со счетом 7:6, 6:7, 3:6, 0:6.

По ходу встречи Тим выполнил 15 эйсов, 3 раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6. В активе полуфиналиста Уимблдона-2017 Куэрри 22 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

Во втором круге Куэрри встретится с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублев (Россия).

Женщины

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 4:6, 6:2

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пройти во второй круг Уимблдона.

На старте турнира Кузнецова проиграла представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк. Поединок завершился со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. По ходу поединка россиянка трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету ван Эйтванк ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

Соперницей ван Эйтванк во втором круге станет первая ракетка мира Эшли Барти.

Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 6:1, 6:1

Россиянка Екатерина Александрова не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, проиграв чешке Катержине Синяковой.

Соперницы провели на корте 1 час 32 минуты. Александрова трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Синяковой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в третий круг Синякова поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 19) — Ана Богдан (Румыния, Q).

Татьяна Мария (Германия) — Анжелик Кербер (Германия) — 4:6, 3:6

Действующая чемпионка Уимблдона Анжелик Кербер на старте турнира обыграла свою соотечественницу Татьяну Марию.

Матч продлился 1 час 20 минут и завершился победой Кербер со счетом 6:4, 6:3.

По ходу поединка Кербер ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Марии ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг Кербер пбудет спорить с американкой Лорен Дэвис.

Эшли Барти (Австралия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:4, 6:2

Первая ракетка мира Эшли Барти успешно преодолела стартовый раунд на Уимблдоне.

Австралийская теннисистка в матче первого круга обыграла представительницу Китая Чжэн Сайсай.

Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. Барти одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

По ходу матча Барти 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Барти поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Магда Линетт (Польша) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 7:6

Представительница России Анна Калинская, которая прошла в основную сетку через квалификацию, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Польши Магде Линетт.

Матч завершился со счетом 0:6, 6:7 (9:11). Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Калинская по ходу поединка дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У Линетт в активе 6 эйсов и 4 брейка, а в пассиве 1 двойная ошибка.

Во втором круге Линетт сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 25) — Сорана Кырстя (Румыния).

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 2:6, 3:6

Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова также покинула Уимблдон. На старте турнира она проиграла швейцарке Белинде Бенчич, которая посеяна под тринадцатым номером.

Павлюченкова потерпела поражение в двух сетах. Соперницы провели на корте 1 час и 10 минут.

Россиянка 4 раза по ходу встречи подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Бенчич 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Далее Бенчич встретится с эстонкой Кайей Канепи. 0