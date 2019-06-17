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    Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

    WTA Мария Шарапова Дарья Касаткина Елена Остапенко Екатерина Александрова Элина Свитолина Наоми Осака Симона Халеп Петра Квитова Анжелик Кербер Евгения Родина Слоан Стивенс Вера Звонарева Маргарита Гаспарян
    В обновленной версии рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA) от 17 июня в первой десятке изменений не произошло.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    Лучшая из российских теннисисток Дарья Касаткина осталась на 29-й строчке.

    Другая россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 46-го на 45-е место, а Екатерина Александрова — с 52-го на 50-е. Мария Шарапова улучшила свою позицию на одну строчку и занимает теперь 85-ю позицию.

    Рейтинг WTA. Положение на 17 июня

    1 (1*). Наоми Осака (Япония) — 6377 очков;
    2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6125;
    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;
    4 (4). Кики Бертенс (Голландия) — 5425;
    5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4925;
    6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4675;
    7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3967;
    8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963;
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682;
    10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565...
    29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790...
    45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
    50 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1143...
    59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 971...
    62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) — 899...
    73 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 815...
    76 (76). Евгения Родина (Россия) — 775...
    79 (79). Вера Звонарева (Россия) — 769...
    85 (86). Мария Шарапова (Россия) — 710
    86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 710...
    92 (89). Анна Блинкова (Россия) — 694. 0

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