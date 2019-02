Джокович в четвёртый раз получил награду «Спортсмен года»

Первая ракетка мира сербпобедил в номинации «Спортсмен года» от спортивного фонда Laureus.

31-летний теннисист удостоился награды в четвёртый раз, сравнявшись по этому показателю с ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом. Оба они уступают только швейцарцу Роджеру Федереру (5).

В 2018 году Джокович возглавил рейтинг ATP после того, как выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США, а также победил на «Мастерсах» в Цинциннати и Шанхае. В этом году Новак завоевал титул на Australian Open.

«He said I'm done. I'm not playing tennis any more. He lost trust in himself.»

It was one incredible journey back from that point to reclaiming the number one in the world title.

What a 2018 it was for him.

