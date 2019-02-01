Россия обыгрывает Швейцарию в Кубке Дэвиса благодаря победам Хачанова и Медведева

Россиянинодержал победу в первом матче квалификации Кубка Дэвиса между сборными России и Швейцарии.

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Российский теннисист в трёх сетах обыграл за два с половиной часа представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2.

Медведев 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал 1 брейк.

Во втором матче противостояния Карен Хачанов обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 6:3, 7:5 Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

В субботу, 2 февраля, команды проведут парную встречу — Евгений Донской и Андрей Рублёв померяются силами с Хюслером и Генри Лааксоненом.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации. 0