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    Осака возглавила рейтинг WTA, Касаткина опустилась на 12-ю позицию

    WTA Наоми Осака Петра Квитова Симона Халеп Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Мария Шарапова Слоан Стивенс Каролина Плишкова Элина Свитолина Анжелик Кербер Каролин Возняцки Евгения Родина Екатерина Александрова
    Японская теннисистка Наоми Осака стала первой ракеткой мира, сообщает пресс-служба организации.

    Наоми Осака
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    Она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале чешку Петру Квитову, которая расположилась на второй строчке в рейтинге.

    Симона Халеп, которая возглавляла рейтинг ранее, опустилась на третью строчку.

    Лучшей из россиянок по-прежнему остается Дарья Касаткина. Она потеряла место в топ-10, став 12-й.

    Наибольший прогресс показала Анастасия Павлюченкова, достигшая четвертьфинала Australian Open. Он поднялась на 12 позиций и теперь занимает 32-ю строчку.

    Рейтинг WTA от 28 января:

    1 (4). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков
    2 (6). Петра Квитова (Чехия) — 6290
    3 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5582
    4 (5). Слоан Стивенс (США) — 5307
    5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
    6 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 4965
    7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940
    8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430
    9 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 3566
    10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3485…
    12 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…
    29 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1662…
    32 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…
    61 (60). Екатерина Макарова (Россия) — 918…
    72 (69). Евгения Родина (Россия) — 816…
    78 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 750
    79 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 744…
    81 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 732…
    94 (90). Анна Блинкова (Россия) — 639…
    97 (96). Вера Звонарева (Россия) — 635. 0

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