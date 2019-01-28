Осака возглавила рейтинг WTA, Касаткина опустилась на 12-ю позицию

Она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале чешку Петру Квитову, которая расположилась на второй строчке в рейтинге.
Симона Халеп, которая возглавляла рейтинг ранее, опустилась на третью строчку.
Лучшей из россиянок по-прежнему остается Дарья Касаткина. Она потеряла место в топ-10, став 12-й.
Наибольший прогресс показала Анастасия Павлюченкова, достигшая четвертьфинала Australian Open. Он поднялась на 12 позиций и теперь занимает 32-ю строчку.
Рейтинг WTA от 28 января:
1 (4). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков
2 (6). Петра Квитова (Чехия) — 6290
3 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5582
4 (5). Слоан Стивенс (США) — 5307
5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
6 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 4965
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940
8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430
9 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 3566
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3485…
12 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…
29 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1662…
32 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…
61 (60). Екатерина Макарова (Россия) — 918…
72 (69). Евгения Родина (Россия) — 816…
78 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 750
79 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 744…
81 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 732…
94 (90). Анна Блинкова (Россия) — 639…
97 (96). Вера Звонарева (Россия) — 635. 0