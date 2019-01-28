Осака возглавила рейтинг WTA, Касаткина опустилась на 12-ю позицию

Японская теннисисткастала первой ракеткой мира, сообщает пресс-служба организации.

Наоми Осака twitter.com/australianopen 1000 Фрибет для всех Забрать!

Она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале чешку Петру Квитову, которая расположилась на второй строчке в рейтинге.

Симона Халеп, которая возглавляла рейтинг ранее, опустилась на третью строчку.

Лучшей из россиянок по-прежнему остается Дарья Касаткина. Она потеряла место в топ-10, став 12-й.

Наибольший прогресс показала Анастасия Павлюченкова, достигшая четвертьфинала Australian Open. Он поднялась на 12 позиций и теперь занимает 32-ю строчку.

Рейтинг WTA от 28 января:

1 (4). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков

2 (6). Петра Квитова (Чехия) — 6290

3 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5582

4 (5). Слоан Стивенс (США) — 5307

5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100

6 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 4965

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940

8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430

9 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 3566

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3485…

12 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…

29 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1662…

32 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…

61 (60). Екатерина Макарова (Россия) — 918…

72 (69). Евгения Родина (Россия) — 816…

78 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 750

79 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 744…

81 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 732…

94 (90). Анна Блинкова (Россия) — 639…

97 (96). Вера Звонарева (Россия) — 635. 0