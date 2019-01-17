Australian Open. Донской, Гаспарян, Потапова и Вихлянцева покинули турнир

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В четверг, 17 января, на Australian Open проходят матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Кей Нисикори (Япония) — Иво Карлович (Хорватия) — 6:3, 7:6 (8:6), 5:7, 5:7, 7:6 (10:7)

Японский теннисист Кей Нисикори (8) во втором круге Открытого чемпионата Австралии обыграл хорвата Иво Карловича — 6:3, 7:6 (8:6), 5:7, 5:7, 7:6 (10:7).

Поединок продолжался 3 часа 52 минуты. Нисикори выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, также на его счету 1 брейк-пойнт из 6. В активе Карловича 59 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертый раунд соревнований японец поспорит с победителем пары Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) — Жоау Соуза (Португалия).

Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4, 6:3, 6:4

Хорватский теннисист Борна Чорич (11) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв во втором круге соревнований венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. На счету хорвата 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 4. В активе Фучовича 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 5.

В третьем круге АО Чорич встретится с победителем матча Евгений Донской (Россия) — Филип Крайинович (Сербия).

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)

В другом поединке испанец Пабло Карреньо-Буста (23) победил представителя Белоруссии Илью Ивашко — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

За выход в четвертый круг соревнований испанец встретится с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия) — Леонардо Майер (Аргентина).

Евгений Донской (Россия) — Филип Крайинович (Сербия) — 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7)

Российский теннисист Евгений Донской во втором круге Открытого чемпионата Австралии в трех партиях уступив сербу Филипу Крайиновичу со счетом 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. На счету Донского 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Краинович отметился 14 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертый раунд соревнований Крайинович встретится с хорватом Борной Чоричем.

Женщины

Маргарита Гаспарян (Россия) — Элиса Мертенс (Бельгия) — 1:6, 5:7

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Australian Open, уступив во втором раунде соревнований бельгийке Элисе Мертенс (12) — 1:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. На счету россиянки 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7. Мертенс отметилась одним эйсом, 4 двойными ошибками и 6 брейк-пойнтами из 13.

Мэдисон Кис (США) — Анастасия Потапова — 6:3, 6:4

В третьем круге соревнований Мертенс встретится с американкой Мэдисон Кис (17), обыгравшей другую представительницу России Анастасию Потапову со счетом 6:3, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Кужмова (Словакия) — 6:4, 6:1

Украинская теннисистка Элина Свитолина (6) вышла в третий круг АО, обыграв во втором раунде представительницу Словакии Викторию Кужмову со счетом 6:4, 6:1.

Поединок продлился 1 час 7 минут. На счету Свитолиной 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 6. У её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В следующем раунде соревнований Свитолина встретится с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай) — Кристина Плишкова (Чехия).

Каролина Плишкова (Чехия) — Мэдисон Брэнгл (США) — 4:6, 6:1, 6:0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) также вышла в третий круг соревнований, обыграв в трех сетах американку Мэдисон Брэнгл — 4:6, 6:1, 6:0.

За выход в четвертый раунд Australian Open Плишкова сразится с итальянкой Камилой Джорджи (27), которая разгромила полячку Игу Свентек — 6:2, 6:0.

Анастасия Севастова (Латвия) — Бьянка Андрееска (Канада) — 6:3, 3:6, 6:2

В другой встрече латвийская теннисистка Анастасия Севастова (13) обыграла представительницу Канады Бьянки Андрееску — 6:3, 3:6, 6:2.

В третьем раунде АО латвийка встретится с китаянкой Ван Цян (21), которая обыграла сербку Александру Крунич — 6:2, 6:3.

Наталья Вихлянцева (Россия) — Тима Бачински (Швейцария) — 2:6, 5:7

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, уступив на втором этапе соревнований представительнице Швейцарии Тиме Бачински — 2:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. На счету Вихлянцевой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 5. Ее соперница отметилась 4 эйсами и 4 брейк-пойнтами из 11.

За выход в четвертый круг турнира швейцарка сыграет с победительницей противостояния Йоханна Конта (Великобритания) — Гарбинье Мугуруса (Испания). 0