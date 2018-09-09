Надаль не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией

Рафаэль Надаль
sportingnews.com
32-летний спортсмен повредил правое колено на US Open. Он не смог доиграть полуфинальный матч с аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро, снявшись после второго сета.
«Могу сказать, что не смогу сыграть с Францией в Кубке Дэвиса. Я составил расписание с учетом своих приоритетов, включая Кубок Дэвиса — по этой причине я не выступал в Цинциннати.
Мне очень грустно, что я не смогу помочь команде в борьбе за выход в финал. Желаю всего наилучшего ребятам, которые будут играть», — написал Надаль на своей странице в Twitter.
В Кубке Дэвиса место Надаля в команде займет Альберт Рамос. Испания и Франция сыграют в Лилле в конце следующей недели. 0