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    Свитолина обыграла Марию во втором круге US Open

    US Open Элина Свитолина WTA
    Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
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    Посеянная на US Open под седьмым номером украинская теннисистка во втором раунде обыграла за час и 8 минут немку Татьяну Марию — 6:2, 6:3.

    Свитолина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету Марии 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк.

    В третьем круге украинская теннисистка сыграет с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу и китаянкой Ван Цянь.

    Выиграла свой матч второго круга и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, разгромившая белоруску Веру Лапко со счётом 6:2, 6:0.

    Чешка Барбора Стрыцова в матче второго круга отдала испанке Ларе Арруабаррене только 1 гейм — 6:0, 6:1.

    За выход в 1/8 финала Мертенс и Стрыцова сыграют друг с другом. 0

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