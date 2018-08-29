Свитолина обыграла Марию во втором круге US Open

Украинкавышла в третий круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

Посеянная на US Open под седьмым номером украинская теннисистка во втором раунде обыграла за час и 8 минут немку Татьяну Марию — 6:2, 6:3.

Свитолина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету Марии 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк.

В третьем круге украинская теннисистка сыграет с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу и китаянкой Ван Цянь.

Выиграла свой матч второго круга и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, разгромившая белоруску Веру Лапко со счётом 6:2, 6:0.

Чешка Барбора Стрыцова в матче второго круга отдала испанке Ларе Арруабаррене только 1 гейм — 6:0, 6:1.

За выход в 1/8 финала Мертенс и Стрыцова сыграют друг с другом. 0